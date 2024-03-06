Операторы «Службы заботы» обработали уже более 19 тысяч обращений жителей Подмосковья

Начиная с 29 января, операторы «Службы заботы» обработали уже более девятнадцати тысяч обращений от жителей Подмосковья. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Отмечается, что к числу самых популярных обращений можно отнести вопросы, связанные с ДЭГ, голосованием на дому и по месту пребывания. Операторы дают подробные разъяснения о каждой из процедур и помогают разобраться, как в юридических, так и технических нюансах.

«Кроме стандартных вопросов нам приходится решать и нетривиальные задачи, например, помогать информаторам разрешать проблемные ситуации при общении с избирателями. Нередко слышим слова благодарности в адрес членов участковых избирательных комиссий», — поделился один из операторов.

Напоминаем, что «Служба заботы» — это многоуровневая система поддержки избирателей, организаторов выборов и членов комиссий, созданная для оперативного решения любых вопросов, связанных с избирательным процессом.

Так, в проекте задействованы сотрудники Мособлизбиркома, члены территориальных избирательных комиссий, сотрудники МФЦ, представители Общественной палаты Московской области и Уполномоченного по правам человека Московской области, а также профессиональные коучи и психологи.