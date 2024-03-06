ОПМО будет сотрудничать с важнейшими институтами гражданского общества Подмосковья

Общественная палата Московской области будет сотрудничать с важнейшими представителями институтов гражданского общества региона. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Подмосковья.

«Наш штаб по подготовке к общественному наблюдению подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с важнейшими институтами гражданского общества Московской области. С теми, с кем, начиная с 2013 года, мы осуществляли общественный контроль за голосованием на выборах разного уровня», - рассказала первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева.

Член Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Леонов отметил важность подписания соглашения. По его словам, подписание соглашения дает право на прохождение обучения и получение направления от ОПМО на специальные избирательные участки.

Президентские выборы в России будут проходить с пятнадцатого по семнадцатое марта.