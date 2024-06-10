Определена победительница ежегодного конкурса ФСИН России «Мисс УИС»
Фото: [пресс-служба ФСИН России]
В Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) России завершился заключительный этап седьмого Всероссийского конкурса «Мисс УИС».
За корону победительницы боролись двенадцать сотрудниц ведомства из разных регионов, в том числе Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Тульской областей, ЛНР, республик Калмыкия, Карелия, Северная Осетия.
Большой финальный концерт состоялся в конференц-зале министерства юстиции РФ. Там прошло последнее испытание для конкурсанток — они продемонстрировали зрителям яркие творческие номера, рассказали о родном крае и приняли участие в конкурсе видеороликов.
Каждая из финалисток продемонстрировала присутствующим высокий уровень вокальных, танцевальных номеров и потрясающее владение словом. Помимо заданий девушки три раза вышли на дефиле в служебной форме, в национальных костюмах и вечерних платьях.
Номера оценивали заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант внутренней службы Александр Матвеенко, депутат Госдумы Мария Бутина, заместитель начальника Управления делами ФСИН России Елена Максимова, актриса театра и кино Анастасия Макеева, президент благотворительного фонда «Достойно Есть» Илья Аристов, член Общественной палаты РФ Ямур Гильмутдинов.
Фото: [пресс-служба ФСИН России]
Фото: [пресс-служба ФСИН России]
Фото: [пресс-служба ФСИН России]
Фото: [пресс-служба ФСИН России]
Титул «Мисс УИС — 2024» получила представительница УФСИН России по Республике Карелия Екатерина Пучкова. Лента первой вице-мисс досталась Анне Рябичевой из УФСИН России по Ивановской области, второй вице-мисс стала представительница Вологодского института права и экономики ФСИН России Наталия Щукина.