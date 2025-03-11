Определили победителя 30-го юбилейного турнира КВН в Красногорске

Веселые и находчивые в составе пяти команд поборолись за Кубок чемпиона и сертификат от главы округа Красногорск на юбилейном турнире КВН. Жюри выбрало тройку лидеров юмористического соревнования.

Турнир собрал множество запоминающихся шуток, танцев и творческих номеров, которые оценивали ветераны КВН, деятели культуры и представители администрации Красногорска. Участвовали пять команд, представляющих школы и гимназии округа: «Забавное будущее», «Импульс», «Даешь молодежь», «Стартап 18» и «Степень свободы». Последние стали победителями юбилейного турнира.

Ребята выступили от гимназии № 6. Команда теперь может похвастаться Кубком чемпиона и сертификатом на 50 тысяч рублей. Жюри определило и других победителей веселого состязания.

Так, второе место заняли представители Молодежного центра — команда «Импульс». Третье место разделили коллективы «Даешь молодежь», «Забавное будущее» и «Стартап 18». Им выдали денежные сертификаты и пожелали дальнейших успехов в составе КВН.

Отметим, что за 30 лет в турнире КВН приняли участие более 180 команд. Многие из них благодаря искрометному юмору пробились на всероссийские турниры.