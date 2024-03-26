Опубликовавшего циничные посты о теракте в «Крокусе» петербуржца Конашенка отправили на 14 суток под арест

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок проведет ближайшие 14 суток под административным арестом. Такое решение сегодня во вторник, 26 марта, принял городской суд.

Напомним, Конашенок ранее опубликовал в сети ряд циничных постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». После того, как сказанное им вызвало интерес полиции, мужчина пытался покинуть Россию, улетев в Ереван, однако был оперативно задержан в аэропорту Пулково.

Позже Конашенок извинился за сказанное. В отношении мужчины было возбуждено уголовное производство за оправдании терроризма.

«Его привлекли по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка. Вечером 25 марта у отделения полиции он вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками и ругался матом», — сказано в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.