Основание и условия торгов по заложенному имуществу: дома, квартиры и земельные участки в Московской области

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО "ИНТЕРВАЛ-ПРО": https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 15.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 17.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл.195,4 кв.м., к/н: 50:08:0060209:203; Нежил. пом. - хозблок, общ. пл. 128,9 кв.м., к/н: 50:08:0060209:609, сост. из 2-х этажей; Зем. уч., к/н 50:08:0090235:206, общ. пл. 1500+/- 8, адрес: МО, Истринский р-н, д. Троица, ул. Полевая, д. 367. П.164-М от 12.04.24. Собств.: Шихарбеева Л.И., Копейкин А.Ф., Копейкин Ф.В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 13 841 600,00р.

2. Зем. уч., к/н 50:08:0040229:35, общ.пл. пл. 17 100 кв.м., адрес: Ориентир д.Сафонтьево. Уч. наход. прим. в 750 метров, по напр. на север от ориент. Почт. адр. ориент.: МО, р-н Истринский, с/пос. Бужаровское, КФХ "Колос". П.170-М от 12.04.24. Собств.: Самойлов В.П. Взыск.: КБ Энерготрансбанк (АО). Цена: 9 753 600,00р.

3.Зем. уч., к/н: 50:08:0040229:19, общ. пл. 33 400 кв.м., адрес: МО, р-н Истринский, с/пос. Бужаровское, д. Сафонтьево, ф/х "Жора". П.170-М от 12.04.24. Собств.: Самойлов В.П. Взыск.: КБ Энерготрансбанк (АО). Цена: 17 795 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 64,7 кв.м., к/н: 50:33:0000000:59856, адрес: МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Ленина, д.5, кв.129. П.174-М от 12.04.24. Собств.: Кирилин А.О. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 730 498,40р.

5. Кв-ра, общ.пл. 74,8 кв.м., к/н: 50:03:0020121:699, адрес: МО, Клинский р-н, п. Решетниково, ул. Центральная, д. 31, кв. 27. П.184-М от 19.04.24. Собств.: Аракелян А.М. Взыск.: АО РСХБ. Цена: 2 320 000,00р.

6. Жил. дом общ. пл. 258.5 кв.м. к/н: 50:21:0050311:2094, Зем. уч. пл. 679 +/-18 кв.м., к/н: 50:21:0050311:422, адрес: МО, г.Видное, с.п. Развилковское, д. Мамоново, ул. Соловьиная, д 5. П.187-М от 19.04.24. Собств.: Мнацаканян М.Р. Взыск.: ПАО Норвик банк. Цена: 13 864 000,00р.

7. Кв-ра, общ.пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:43:0010302:768, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 4 кв. 22. П.177-М от 12.04.24. Собств.: Попова О.Г. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 2 688 000,00р.

8. Кв-ра, общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:14:0050102:783, адрес: МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Неделина, д. 5, кв. 7. П.166-М от 12.04.24. Собств.: Павлов А.В. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 332 298,40р.

9. Часть здания-пом. №82 (лит.А), пом-ния №86-88а, 89, 90, 90а, 90б, 90в, (Лит.А8), пл.167,8 кв.м., этаж 1, усл. № 50-50-47/016/2009-176. к/н: 50:47:0040901:456, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 а. П.111-М от 23.04.24. Собств.: Черноярова Ю.Н. Взыск.: ГК АСВ - КУ ООО Банк Богородский. Цена: 9 590 000,00р.

10. Часть здания – подвал. пом. № 1-23, общ.пл. 304,4 кв.м., Лит. А11, к/н: 50:47:0040901:437, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 а. П.111-М от 23.04.24. Собств.: Черноярова Ю.Н. Взыск.: ГК АСВ - КУ ООО Банк Богородский. Цена: 12 141 500,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ.пл. 35,4 кв.м., к/н: 50:22:0000000:108413, адрес: МО, Люберецкий мун. р-н, гп. Красково, дер. Марусино, ул. Заречная, д. 37, корп. 5, кв. 45. П.162-М от 03.04.24. Собств.: Какура А.Д. Взыск.: ООО Фрегат» Цена: 3 311 600,00р.

2.Кв-ра, общ.пл. 56,8 кв.м., к/н: 50:23:0000000:68796, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, 13, кв. 39. П.141-М от 28.03.24. Собств.: Аникина А.А., Аникин А.А. Взыск.: ПАО «Сбербанк». Цена: 3223 710,00р.

3.Зем. уч., общ. Пл. 26 000 кв.м., к/н: 50:08:0070343:14, адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, уч. в 300 м. по напр. на юго- восток от ориент. д. Ламишино. П.137-М от 28.03.24. Собств.: ООО ТД Апекстрейд. Взыск.: ГК АСВ - КУ ООО РИКБ «Ринвестбанк». Цена: 26 350 000,00р.

4.Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:14:0000000:101699, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.7, кв.22. П.138-М от 28.03.24. Собств.: Сергеев Л.И. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 035 429,04р.

5.Комн. 47,48, общ.пл. 33,9 кв.м., к/н: 50:14:0050224:926, адрес: МО, г. Щёлково, ул. Сиреневая, д.5. П.110-М от 13.03.24. Собств.: Авшенюк Т.А. Взыск.: КПК Народный капитал. Цена: 2 539 120,00р.

6.Зем. уч., пл. 1100 +/-23 кв.м, к/н: 50:33:0030201:77; Жил. дом, общ.пл. 89,7 кв.м, к/н: 50:33:0030201:641, адрес: МО, г.Ступино, р.п. Михнево, ул. Северная, д. 6. П.112-М от 13.03.24. Собств.: Малашкин Д.Н. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 4 069 800,00р.

7.Кв-ра, общ.пл. 70,6 кв.м., к/н: 50:33:0040152:726, адрес: МО, г. Ступино, ул. Андропова, д. 42/15, кв. 19. П.158-М от 03.04.24. Собств.: Подгорнов Р.В. Взыск.: АО БМ-банк. Цена: 3 762 641,28р.

8. Кв-ра, общ.пл. 37,5 кв.м., к/н: 50:14:0050303:1736, адрес: МО, г. Щелково, ул. Заречная, д. 5, кв. 218. П.135-М от 26.03.24. Собств.: Тучина А.А. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 947 851,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 15.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 17.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ.пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:36:0010215:491, адрес: МО, Озерский р-н, г. Озеры, мкр. 1, д.10, кв. 79. П.180-М от 19.04.24. Собств.: Ширяева А.В., Ширяев А.А., Ширяева А.А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 483 200,00р.

2.Зем. уч., общ. пл. 2500 кв.м, к/н: 50:31:0020228:1; Недостр. здание, располож. на зем. уч. с к/н 50:31:0020228:1. Адрес: МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, д. Панино. П.169-М от 12.04.24. Собств.: Вербова Н.О. Взыск.: Гиль А.В. Цена: 6 249 295,20р.

3.Кв-ра, общ.пл. 28,0 кв.м., к/н: 50:22:0020102:2615, адрес: МО, Люберецкий р-н, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25, кв. 583. П.192-М от 19.04.24. Собств.: Тимаков М.В. Взыск.: ООО «Афанасьевский-7» Цена: 3 552 000,00р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Зем. уч., общ.пл. 66 200 кв.м, к/н: 50:18:0080103:50, адрес: МО, Можайский р-н, д. Петрово. Уч. наход. прим. в 660 м., по напр. на север от ориент. П.114-М от 13.03.24. Собств.: Жигалин С.М., Юсупов С.Г. Взыск.: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» ПАО. Цена: 2 250 800,00р.

2.Зем. уч., общ.пл. 39000 +/- 69 кв.м, к/н: 50:18:0080104:28, адрес: МО, Можайский р-н, с/о Павлищевский. Уч. нах. в 350 м. по напр. на восток от ориент. П.113-М от 13.03.24. Собств.: Жигалин С.М., Юсупов С.Г. Взыск.: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» ПАО. Цена: 1 425 450,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.