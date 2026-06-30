Особняк из Мордора: жители Старой Купавны спорят из-за пугающего здания с крыльями

В подмосковной Старой Купавне разгорелся конфликт вокруг частного дома, который местные жители прозвали «обителью Саурона». Массивные чугунные ветки, оплетающие фасад, и кровля, напоминающая драконьи крылья, вызвали бурную реакцию в соцсетях. Одни требуют снести здание, другие защищают право владельцев на самовыражение. Архитектор Сергей Саргин поставил профессиональную оценку объекту в беседе с REGIONS .

Видео с обзором необычного особняка, спрятанного за высоким каменным забором, стремительно расходится по соцсетям. Здание действительно производит впечатление: чугунное литье в форме переплетенных корней тянется вдоль фасада, а завершают композицию кровельные элементы, похожие на перепончатые крылья мифических существ.

Автор ролика Андрей Седоков признался, что поначалу принял особняк за декорацию к фильму ужасов или квест-комнату. По его словам, чугунные ветки будто пытаются схватить прохожих, а вечером возникает ощущение слежки, как в Мордоре из «Властелина колец». Мнения горожан разделились: часть требует убрать «пугало», другие напоминают о праве частной собственности на архитектурный эксперимент. Сами хозяева пока молчат.

Оценить объект профессионально взялся дизайнер интерьеров премиум-сегмента, член Союза архитекторов России Сергей Саргин. Эксперт подчеркнул: с художественной точки зрения дом представляет безусловный интерес. Это яркий образец авторской архитектуры со сложными пластическими формами, нестандартной геометрией кровли, художественной ковкой и скульптурными элементами, создающими сказочную, почти мистическую атмосферу.

Саргин отметил, что если при строительстве соблюдены нормы по высотности и размещению, внешний облик не может быть предметом претензий. Архитектура имеет право быть индивидуальной. Единственное, что действительно заслуживает внимания, — безопасность выступающих металлических элементов. Если они потенциально способны травмировать прохожих, этот аспект требует экспертной оценки. Но само художественное решение здания, по мнению профессионала, претензий не вызывает.

Эксперты напоминают: подобные объекты часто становятся точками притяжения для любителей необычной эстетики и туристов. Станет ли «дом Саурона» новой достопримечательностью Старой Купавны или останется раздражителем для соседей, покажет время. Ясно одно: равнодушным это сооружение не оставляет никого.