Российский военный корреспондент Александр Коц, работающий на передовой в зоне СВО, рассказал в соцсетях шокирующий случай, произошедший на позициях рядом с Белгородской областью.

По его словам, на белгородском пограничье, после неудачной атаки на российские рубежи ряд украинских военных ползли в сторону расположения ВС РФ , чтобы сдаться и таким образом сохранить себе жизнь.

Однако эти стремления на оценили их так называемые побратимы из ВСУ и попросту ликвидировали своих же военных. Все произошло в районе 2 часов минувшей ночью.

«Около 2:00 5-7 раненых оппонентов ползли к моим коллегам на позицию и кричали, что хотят сдаться в плен. Наши было даже вышли навстречу, в это время по позициям беспилотник „Баба Яга“ начал сбрасывать мины», — написал Коц.

Военкор добавил, что в результате атаки беспилотника от украинских военных «остались лишь одни кусочки».

Напомним, накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.