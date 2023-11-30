Останина: введение согласия мужей на аборты может повлиять на статистику разводов

Мужчины могут обсуждать с женами решение по аборту, но финальное решение должно оставаться за женщинами. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы Нина Останина в интервью для издания «Лента.ру» .

Она подчеркнула, что отношения внутри семей являются сложной вещью. Депутат выразила мнение, что законодательные обязательства в семейных решениях могут привести к росту статистики разводов, особенно, если вводить обязательства для таких решений как аборты. Она также уточнила, что обязательное письменное согласие на аборт со стороны мужчин может привести к распаду ряда российских семей.

Останина также указала на то, что подобные меры вынесут решения об абортах в публичную плоскость, вынуждающую женщин приносить куда-то письменное согласие от мужа. Она назвала такие меры «дремучестью» и заявила, что это непозволительно для современного цивилизованного общества.

Депутат выразила мнение, что женщины вправе самостоятельно решать — советоваться ли им с мужскими половинками в таких вопросах или нет.