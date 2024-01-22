Оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины утилизируют

Находящиеся после воссоединения Крыма с Россией в портах республики корабли Военно-морских сил Украины не будут передавать в состав Черноморского флота РФ.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах Республики Крым, сам процесс утилизации для отдельных украинских военных кораблей приостановлен на неопределенный срок.

Отмечается, что это связано с необходимостью обеспечения безопасности российский кораблей.

«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать», — рассказал собеседник агентства.

Также в Крыму прокомментировали заявленную в докладе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе идею размещения в Черном море нейтрального флота. Со слов депутата крымского парламента Юрия Гемпеля, все сказанное является «банальной чушью».