От кровли до мошенников: красногорцы приходят на встречу с депутатами с разными проблемами

Обращения поступают различные: в силу жизненных сложностей некоторые нуждаются в материальной поддержке, — другие просят посодействовать в ремонте кровли дома. Партийцы разбирают каждую ситуацию и ищут способы оказания помощи людям. На прошедшей встрече также поступило ряд обращений.



Супруга участника СВО Оксана Сеченова на приеме в местном отделении «Единой России» рассказала о своей проблеме, решение которой требует времени и уточнений из-за ряда юридических нюансов.

«У меня возникла проблема с Министерством социально-экономического развития МО. Они мне отказали в выплате. И поэтому я решила обратиться в «Единую Россию», к депутату Роману Александровичу, чтобы он подключился к этому вопросу и помог в решении данной проблемы», — рассказала вдова участника СВО Оксана Сеченова.

Оксана Сеченова отметила, что депутат Володин внимательно выслушал суть проблемы, делая для себя какие-то заметки. Роман Александрович обещал содействие в решении проблемы.

«Я абсолютно убежден, что у депутата есть права, обязанности и долг. Долг быть человеком. Какая сложная не была бы проблема, ты должен вникнуть в нее и просто даже по-человечески постараться помочь. И вот мне кажется, это очень глубокая задача. Вот тогда человек начинает верить, и вместе с тобой потихоньку у него появляются силы преодолевать эту проблему. Поэтому мы стараемся. Не все получается, но мы здесь и мы работаем», — заявил депутат Московской областной Думы Роман Володин.

Опыт депутатов показывает, что люди приходят к партийцам с совершенно разными просьбами. К каждому находят индивидуальный подход.

«Прием абсолютно разноплановый. И хочется сказать спасибо депутату Московской областной Думы Р.А. Володину за то, что на регулярной основе в местном отделении партии «Единая Россия» городского округа Красногорск эти приемы проводятся. И большое количество людей приходят, для того чтобы мы их услышали и оказали всю возможную поддержку и помощь», — отметил заместитель председателя Совета депутатов г.о. Красногорск, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Встречаются случаи, когда горожане приходят рассказать о происшествии, чтобы призвать земляков к бдительности. Так поступила жительница Красногорска Надежда Алексеевна. Женщина рассказала, что обычно не разговаривает с незнакомыми людьми, не передает им данные и не называет коды из смс. Однако во время разговора с аферистом потеряла бдительность.

«Наивная. Я просто даже не подозревала. Он мне говорит: «Вам нужно просто выбрать букет. Придет СМС, назовите код». И я ему говорю, как «пятерочница», отличница. Говорю, что я никому не называю коды. Он говорит: «Ну, не называйте». И как только она говорит эту фразу, я тут же ему называю те 4 цифры», — рассказала Надежда Тряпицына.

Надежда Алексеевна потеряла свои деньги. Кроме того, столкнулась с общественным порицанием. Она поделилась историей, чтобы каждый понимал, насколько мошенники могут манипулировать сознанием граждан.