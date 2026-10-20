От репетиций до сцены: сможет ли обычная девушка стать звездой конкурса в Долгопрудном
Фото: [администрация г.о. Долгопрудный]
В Долгопрудном стартовал набор участниц на конкурс «Краса Долгопрудного». Как сообщает Комплексный молодежный центр, к участию приглашают девушек 18–30 лет, готовых проявлять смелость и раскрывать свои сильные стороны.
Организаторы подчеркивают: внешность не является главным критерием отбора. В ходе подготовки профессионалы научат конкурсанток держаться на сцене, ставить номера, работать с камерой. Кульминацией проекта станет яркое финальное шоу: участницы смогут продемонстрировать таланты и получить поддержку зрителей.
Прием заявок продлится до 9 ноября, финал запланирован на 12 декабря. Подробности — на сайте dolmolodost.ru.