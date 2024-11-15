Отборочный этап Всероссийской олимпиады «Символы России» прошел в Красногорске

В ходе мероприятия ученики третьих-четвертых классов ближе познакомились с национальными государственными символами и их значениями.

Олимпиада помогла проверить знания детей о главных государственных символах России. Юные красногорцы отвечали на вопросы о национальном триколоре, гимне, гербе, других важных символах и их смыслах. Участники успешно справились со многими заданиями, проверили себя и узнали что-то новое.

Все школьники получили сертификаты участников, а победители — дипломы, подтверждающие их высокие знания. Отличившиеся на олимпиаде дети получили возможность выступить во втором этапе олимпиады, который пройдет очно. Юные дарования вновь блеснут знаниями 30 января следующего года.

Всероссийская олимпиада «Символы России» и подобные мероприятия помогают развивать смекалку и креативность, сформировать чувство патриотизма и любви к Родине у детей, а также погрузить молодое поколение в мир культуры и истории.