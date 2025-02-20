Отборочный тур патриотического фестиваля творчества «Мы едины» завершился в Красногорске

Мероприятие провели в преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Доме культуры «Луч». На сцене произошел творческий симбиоз юных артистов и опытных исполнителей. В концертном зале образовалась душевная атмосфера. Творческие номера были посвящены теме патриотизма.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Коллективы и исполнители подготовили различные номера: песни, танцы и театральные постановки, пронизанные глубоким уважением к защитникам Родины и искренним преклонением перед их подвигами. Каждое выступление оценивали члены жюри. Лучшим участникам предложено выступить на предстоящем гала-концерте. Зрители же наградили каждого бурными аплодисментами.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

По итогам отборочного тура члены жюри определили номера, которыми смогут восхититься 20 февраля гости главного концерта фестиваля. Мероприятие состоится на сцене ДК «Луч». В ближайшие дни отборочные туры также состоятся в филиалах МАУ КДК «Красногорье». Шанс выступить на гала-концерте есть у каждого талантливого участника.