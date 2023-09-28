Отделение хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра отмечает год работы
Фото: [Московский областной перинатальный центр]
Отделение хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра отмечает год работы. Итоги работы отделения за этот период подвели в Минздраве Подмосковья.
Так, за год в отделении провели более восьмидесяти операций различной сложности. Также провели обследования и пролечили свыше 130 детей.
Кроме того, представители отделения выступили на восьми конференциях и конгрессах федерального уровня. Заведующая отделением Юлия Шугина получила национальную премию.
«Все это титаническая работа большой команды Московского областного перинатального центра – руководителей, врачей, медсестер, санитарок всех отделений, потому что хирургии изолированно не может существовать», - отметила она.