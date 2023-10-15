Отец в Барнауле четыре года спал с 11-летней дочерью, пытаясь излечить ее от влечения к женщинам

Полицейские в Алтайском крае задержали жителя Барнаула, который на протяжении четырех лет занимался сексом с собственной дочерью.

Как передает Mash, по словам задержанного, это якобы была инициатива самой дочери. Ее лекло с представительницам своего пола и, не придумав ничего путевого, они предложила любовными утехами истребить ее страстное желание прикоснуться к женскому телу. Позжнее о происходящем прознала супруга барнаульца и сдала отца-педофила в полицию.

В настоящее время мужчина находится под стражей и ему грозит до 20 лет тюрьмы.

«В 11 лет Настя (имя изменено) почувствовала симпатию к своей однокласснице. Понимая, что это ненормально, школьница обратилась за советом к родному отцу. 40-летний папаша выслушал дочь, не увидел в этой просьбе ничего странного и на протяжении четырех лет изгонял из дочери нетрадиционную наклонность», - приводится в публикации.

Также сообщается, что дочь уже выступила в защиту отца. Она уже написала заявление с просьбой не привлекать родителя к уголовной ответственности, пояснив, что инициатива любовных утех исходила якобы исключительно от нее. Однако ее мать требует наказать супруга по всей строгости закона.