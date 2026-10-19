Отказы по маткапиталу: Соцфонд ужесточил правила строительства на участках ЛПХ
Массовую блокировку маткапитала запустил Соцфонд для дачников и садоводов
Социальный фонд России начал отказывать семьям в использовании средств материнского капитала для строительства индивидуальных жилых домов на участках под дачи, садоводство и личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Отказы получают граждане, у которых в ЕГРН отсутствует уточняющая формулировка «для собственных нужд». Ведомство разослало соответствующие разъяснения в региональные отделения, однако юристы называют подобную трактовку закона неправомерной. Об этом пишут«Известия».
Суть ограничений и позиция экспертов
- Причина отказов: отсутствие в ЕГРН отметки «для собственных нужд» при назначении земли под «садоводство», «дачное строительство» или «ЛПХ».
- Основание для действий Соцфонда: внутреннее письмо ведомства с разъяснениями, направленное в региональные подразделения.
- Оценка юристов: эксперты отмечают вольную трактовку законодательства Соцфондом и игнорирование норм, уравнивающих данные формулировки, что блокирует доступ семей к господдержке.