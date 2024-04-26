Открытые торги по заложенному имуществу: квартиры и земельные участки в Московской области

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.04.2024г.

Дата окончания приема заявок – 15.05.2024г.

Дата, время проведения торгов –17.05.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:15:0000000:37575, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д 4, кв. 34. П.133-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Усачев А.А. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 3 471 400,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:15:0010123:72, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 32Г, кв. 227. П.147-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Суханов Н.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 3 629 840,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 28,3 кв.м., к/н: 50:15:0010516:1307, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 22, кв. 24. П.148-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Романенко Д.С. Взыск: ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк. Цена: 3 209 668,00р.

4. Кв-ра общ.пл. 62,5 кв.м., к/н: 50:15:0010803:526, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 16, кв. 85. П.149-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Коташевский В.П. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 004 120,00р.

5. Зем.уч., общ. пл. 32 562 +/- 63 кв.м., к/н: 50:34:0010617:151. Адрес: МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево. П.172-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Шестернева И.Я. Взыск.: Сорокин Б.А. Цена: 2 479 960,00 р.

6.Зем.уч., общ. пл. 47 704 +/- 76 кв.м., к/н: 50:34:0010617:154. Адрес: МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево. П.172-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Шестернева И.Я. Взыск.: Сорокин Б.А. Цена: 3 016 480,00 р.

7.Кв-ра, общ.пл. 61,6 кв.м., к/н: 50:11:0020408:10601, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д. 3, кв. 318. П.27-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Амирова С.А.к. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 8 288 000,00р.

8.Кв-ра общ.пл. 42,5 кв.м., к/н: 50:22:0000000:97785, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Победы, д. 4, кв. 2. П.135-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Гаркун Д.В. Взыск: АО АКБ "Фора-Банк". Цена: 4 224 840,00р.

9.Кв-ра, общ.пл. 62,1 кв.м., к/н: 50:65:0020304:797, адрес: МО, г. Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 7, кв. 77. П.143-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Фокина Н.Е. Взыск: Лобарева Н.Н. Цена: 3 825 000,00р.

10.Кв-ра общ. пл. 62,3 кв.м., к/н: 50:33:0020233:353, адрес: МО, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Библиотечная, д. 16, кв. 36. П.150-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Кривов Е.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 855 150,00р.

11.Кв-ра, общ.пл. 30 кв.м., к/н: 50:14:0000000:94859, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 24, кв. 9. П.138-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Рожков А.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 971 320,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 33,1 кв.м., к/н: 50:41:0030310:1088, адрес: МО, г. Лобня, ул. Молодежная, д. 4, корп. А, кв. 1А. П.200-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Романов А.Е. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 3 948 800,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 53 кв.м., к/н: 50:22:0010105:42126, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Камова, д. 5, корп. 2, кв. 1016. П.201-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Байрамов А., Байрамова Л.Т.Кзы. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 843 200,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 35,9 кв.м., к/н: 50:22:0010105:13975, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 18, кв. 230. П.202-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Красильникова Е.С. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 840 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 75,8 кв.м., к/н: 50:21:0090212:6708, адрес: МО, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, д. Боброво, ул. Крымская, д. 21, корп. 1, кв. 273. П.187-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Исхаков Р.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 779 200,00р.

5.Жилой дом общ.пл. 122,1 кв.м., к.н. 50:21:0090212:15480; Зем.уч., общ. пл. 400 +/- 14,01 кв.м., к.н.50:21:0090212:8284. Адрес: МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, д. Петрушино, ул. 4-я, д. 73. П.189-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Левитов В.Л., Левитова А.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 201 800,00р.

6.Кв-ра, общ. пл. 81,8 кв.м., к/н: 50:49:0020109:937, адрес: МО, г. Звенигород, мкр Шихово, ул. Кирова, д. 78, корп. 1, кв. 35. П.203-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Петрова Л.А. Взыск: Белая Г.А. Цена: 8 000 000,00р.

7.Кв-ра, общ.пл. 45 кв.м., к/н: 50:14:0030503:7595, адрес: МО, Щелковский р-н, го. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Строителей, д. 9, кв. 215. П.198-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Гаврин С.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 749 600,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.04.2024г.

Дата окончания приема заявок – 15.05.2024г.

Дата, время проведения торгов –17.05.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жилой дом, общ.пл. 44,3 кв.м., к/н: 50:35:0030405:1628; Зем.уч., общ.пл. 1500 +/- 27 кв.м., к/н: 50:35:0030405:449. Адрес: МО, р-н Луховицкий, п. Орешково, ул. Сиреневая, д. 48а. П.192-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Салапин Н.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 450 314,00р.

2. Кв-ра общ. пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:20:0041307:3359, адрес: МО, Одинцово г., рп. Большие Вязёмы, п. Школьный, д. 12, кв. 98. П.185-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Глумова Л.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 805 600,00р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 600+/-9 кв.м., к/н: 50:08:0050121:185; 2-х этажный жилой дом, общ.пл. 120 кв.м., к/н: 50:08:0000000:159667; Баня, общ.пл. 16,0 кв.м., к/н: 50:08:0050121:801. Адрес: МО, Истринский р-н, СНТ "Арбат-1", д.7. П.137-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Воронцов И.Ю. Взыск: Игнатенко В.Е. Цена: 7 038 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.