Отметила столетие: Жительницу подмосковного Протвино поздравили с юбилеем

Сегодня свой 100-летний юбилей отметила Мария Матвеевна Торопкина, которая проживает в подмосковном Протвино. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Поздравить Марию Матвеевну приехали представители администрации муниципалитета, соцзащиты, Совета ветеранов и даже хора «Реченька», в котором Мария Матвеевна пела много лет.Мария Матвеевна является ветераном трудового фронта, почетным ветераном Подмосковья. Она родилась в Сибири, в Сталинске.

Уже в 1964 году Мария Торопкина вместе с семьей переехала в Протвино, долгие годы проработав в УС-620. Довольно скоро завоевала уважение и признание жителей — как человек с активной жизненной позицией, готовая всегда прийти на помощь.

Наград у Марии Торопкиной очень много — в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Почетного знака Губернатора Московской области «За полезное», знака отличия «Материнская доблесть» от Губернатора Кемеровской области.

В день юбилея Марию Матвеевну ждали поздравительная открытка от губернатора Андрея Воробьева, подарки и единовременная выплата.