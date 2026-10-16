Отопление, жилье, дороги: какие обращения жителей Серпухова рассмотрят в первую очередь

Особое внимание уделили проблемам деревни Судимля. Жители пожаловались на большие интервалы между автобусными рейсами — после раннего утреннего автобуса следующий приходится ждать несколько часов. Обращение взяли в работу: профильные службы дополнительно изучат маршруты и расписание, чтобы найти варианты улучшения транспортного обслуживания.



Еще одна острая тема — безопасность пешеходов: в деревне не хватает тротуаров, а остановочный пункт нужно обустроить с учетом движения автобусов в обоих направлениях. Вопрос передали на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения; после согласования с профильными службами определят объем работ и проработают финансирование.



Также поступили обращения по вопросам теплоснабжения и обеспечения жильем. Как отметил Шимко, каждое обращение по отоплению требует оперативной проверки и устранения неполадок силами управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Жилищный вопрос семьи с несовершеннолетним ребенком взяли в работу с учетом действующего законодательства.



Кроме того, обсудили содержание многоквартирных домов, работу управляющих компаний и благоустройство — эти темы остаются на контроле профильных служб.