Отрывай и улыбайся: детская акция в Ногинске растопила сердца взрослых

В микрорайоне Заречье подмосковного Ногинска обычные фонарные столбы и стены домов на один день превратились в арт-объекты — дети расклеили бумажные улыбки, чтобы подарить прохожим хорошее настроение. Трогательную инициативу заметили местные жители и поделились в социальных сетях, пишет REGIONS .

Написанные от руки на обычных листах бумаги послания появились на столбах и фасадах домов в Заречье.

«Возьми себе кусочек хорошего настроения! Отрывайте! Мы старались», — гласит искреннее обращение маленьких авторов.

Внизу листовок — яркие разноцветные смайлики, которые каждый прохожий мог оторвать и забрать с собой.

Инициатива юных энтузиастов мгновенно нашла отклик у взрослых. Жители начали активно делиться фотографиями в соцсетях и благодарить неизвестных авторов. По словам горожан, детская задумка согрела сердца сотен прохожих и сделала будний день светлее и добрее.

Дети не в первый раз радуют подмосковных жителей своим творчеством. В соседней Балашихе девочка Карина превратила подъезд в сказку с помощью красочных стикеров и пригласила соседей забрать рисунки домой, чтобы каждый мог почувствовать атмосферу праздника.