Оценочные испытания суперфинала юбилейного конкурса «Лидеры России» стартовали

Сегодня, в День защитника Отечества, начались оценочные испытания суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

За пять сезонов конкурса его участники получили более 470 высоких назначений на должности в разных сферах — государственном управлении, бизнесе и коммерческом секторе, науке, здравоохранении, образовании. Среди выпускников конкурса 6 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, 5 глав российских субъектов, 10 глав российских городов и муниципальных образований, Уполномоченный по правам ребенка, заместители председателей региональных правительств, вице-губернатор, региональные министры, ректоры и проректоры вузов, главные врачи больниц по всей стране, руководители научных институтов и организаций в сфере культуры.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напутствовал участников и пожелал им стать настоящей командой за каждым из оценочных столов.

«Сегодня к финальным испытаниям пятого сезона приступают 302 суперфиналиста: 228 мужчин и 74 представительницы прекрасного пола. Средний возраст участника суперфинала — 38 лет. Самому молодому участнику суперфинала — 22 года, это Артемий Киселев из Москвы, заместитель исполнительного директора ВОД „Волонтеры Победы“, — сообщил Алексей Комиссаров.

Конкурсанты работают в самых разных сферах, среди них есть госслужащие, банковские работники, юристы, представители IT-профессий, педагоги, ученые, врачи и управленцы сферы здравоохранения.

В первый оценочный день участники работают в командах над управленческими кейсами, где конкурсанты выступают в роли представителей организации-партнера или федерального министерства и предлагают стратегию решения одной из предложенных управленческих проблем. В оценочной процедуре примут участие представители партнеров конкурса и ведомств в качестве консультантов экспертов.

24 февраля команды участников продолжат решать кейсы, основанные на реальных управленческих задачах, которые стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне. Профессиональную оценку предложенным решениям дадут наставники конкурса — лучшие управленцы страны. Имена победителей юбилейного сезона объявят 25 февраля.