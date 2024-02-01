Отток кадров в здравоохранении снизился в Подмосковье

В Подмосковье за последние два года снизился отток кадров в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк в рамках форума «Мы рядом».

По словам министра, совместная работа областного Правительства и областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ позволяет оказывать поддержку медикам. Благодаря принятым мерам также был увеличен охват профсоюзного членства с 61% до 69%.

«Если мы посмотрим на динамику охвата профсоюзного членства, то увидим соответствующий рост. Это необходимо сохранить», - отметил Сапанюк.

Он добавил, что ключевыми слагаемыми социального партнерства являются создание условий для работы, мотивация и поддержка. В Подмосковье активно ведется работа в этом направлении.