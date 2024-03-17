Памфилова: явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 61,37% с учетом ДЭГ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова проинформировала о последних данных по активности голосования российских граждан на проходящих с 15 марта в России выборах президента страны.

По ее словам, на избирательных участках продолжают свою работу порядка 1115 международных наблюдателей из 129 государств.

«Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 61,37% с учетом ДЭГ», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она добавила, что за минувшие сутки выявлены четыре DDoS-атаки и 12,6 тыс опасных воздействий на сайт Центризбиркома.

По данным Минцифры РФ, явка избирателей на ДЭГ по состоянию на 10:00 (по мск) составила 90%.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).