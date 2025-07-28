Память детей-жертв Донбасса почтили в Балашихе

«Сегодняшняя акция – это не просто дань уважения, это наш коллективный призыв к миру. Мы должны сохранить память о трагедии, чтобы подобное никогда не повторилось. Эти свечи – символ наших чистых сердец, которые желают детям всего мира безопасного и счастливого детства», – сказал руководитель «Молодой Гвардии» в городском округе Балашиха Алексей Егоров.