Память детей-жертв Донбасса почтили в Балашихе
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Десятки свечей в память о погибших детях Донбасса зажгли на площади Славы в городском округе Балашиха 27 июля.
В акции «Белые ангелы Донбасса» приняли участие молодогвардейцы, волонтеры и жители города.
«Сегодняшняя акция – это не просто дань уважения, это наш коллективный призыв к миру. Мы должны сохранить память о трагедии, чтобы подобное никогда не повторилось. Эти свечи – символ наших чистых сердец, которые желают детям всего мира безопасного и счастливого детства», – сказал руководитель «Молодой Гвардии» в городском округе Балашиха Алексей Егоров.
В память о детях-жертвах войны на Донбассе члены местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы и жители города зажгли десятки свечей, выложив из них слово «Донбасс» и фигуру ангела на площади Славы. Память погибших почтили минутой молчания.