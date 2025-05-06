Память героев Великой Отечественной войны почтили в Балашихе

Возложение цветов к мемориалу погибшим воинам прошло на Пуршевском кладбище в преддверии 80-летия Победы. В акции приняли участие депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутат Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин, курсанты, школьники, юнармейцы и жители округа.

Торжественный митинг прошел у мемориала в память о бойцах из деревень Пуршево и Соболиха, не вернувшихся с войны.

«Сегодня мы чтим память героев, благодаря которым 80 лет мы живем под мирным небом. Они отстояли независимость нашей страны и победили фашизм. Очень важно, что в этих мероприятиях участвует молодежь – это настоящая школа патриотизма», – отметил Геннадий Попов.

В рамках акции собравшиеся посетили 9 могил Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Эту традицию в Балашихе поддерживают уже более десяти лет.

«Я лично знал многих героев. Их рассказы до сих пор живы в памяти. Мы должны передавать эти знания молодому поколению, чтобы память о Великой Победе жила в веках», – сказал Тарас Ефимов.

В преддверии Дня Победы к каждому из 63 воинских мемориалов Балашихе возложат цветы, а территории приведут в порядок.