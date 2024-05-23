Память погибших 36 лет назад пожарных почтили в подмосковном Егорьевске

Сегодня в Егорьевске — День памяти пожарных, трагически погибших 36 лет назад при исполнении служебного долга. В тот день на объятом пожаром складе комбикорма Егорьевского рыбокомбината произошел взрыв.

Находящиеся в это время у стены складского помещения работники профессиональной пожарной охраны Анатолий Краснов и Александр Светлов, сотрудники военизированной пожарной части Сергей Трифонов и Александр Галкин получили травмы, несовместимые с жизнью. А их коллеги Алексей Петухов и Владимир Кленин были доставлены в центральную больницу Егорьевска, однако позже скончались в реанимации.

Постановлением правительства РФ погибшие сотрудники и работники пожарной охраны были награждены медалями «За отвагу на пожаре» посмертно. Родные и близкие, друзья, коллеги, ветераны пожарной охраны в этот день пришли на Егорьевское кладбище, чтобы почтить память героев. Напоминаем, что в честь погибших огнеборцев был организован ежегодный футбольный турнир «Память».