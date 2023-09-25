Память погибших сотрудников УИС почтили в Николо-Угрешском монастыре

Память сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, почтили в Николо-Угрешском монастыре. Об этом сообщили в УФСИН РФ по Подмосковью.

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС РФ отмечается 22 сентября. В преддверии этого события в системе исполнения наказаний проходила Всероссийская акция «Вахта Памяти».

Торжественное завершение акции состоялось в Николо-Угрешском монастыре, где расположен единственный в стране храм в честь преподобного Пимена Угрешского, возведенный на средства сотрудников УИС и посвященный памяти их сослуживцев. Внутри можно увидеть мемориальные мраморные плиты с именами 197 героев.

На Аллее памяти на прилегающей к храму территории высадили семь деревьев. После этого прошла панихида. В завершение на площади у храма провели торжественный митинг.