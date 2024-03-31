Память погибших в «Крокус Сити Холле» почтили в подмосковном Жуковском

Накануне, 30 марта, исполнилось девять дней со дня теракта в Красногорске, унесшего жизни более 140 ни в чем не повинных людей. Вечером все желающие жители Жуковского пришли почтить память погибших к мемориалу «Вечный огонь».

Ровно в 19:52 к собравшимся обратился глава муниципалитета Борис Аубакиров.

«Даже погода сегодня плачет… Ровно девять дней назад на нашу страну обрушилась страшная трагедия террористы отняли жизни у более чем 140 наших соотечественников», — сказал он, предложив почтить память жертв теракта минутой молчания.

Он подчеркнул, что вся страна с болью переживает эту трагедию и скорбит вместе с родными и близкими погибших. Беда сплотила всех жителей России, показала, что народ — един, как никогда.