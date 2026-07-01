Парящие клумбы и подозрительные мангалы: необычные арт-объекты появились в Мытищах

В Мытищах у автобусной остановки у ДК «Яуза» появились необычные четырехметровые металлические конструкции с подвесными кашпо, пишет REGIONS . Одно из них даже украшает саженец черешни. Горожане уже окрестили объекты мангалами, а коммунальщики объяснили, что это часть масштабной программы по озеленению города.

Сотрудники МБУ «Леспаркхоз» установили три металлические опоры на улице Мира. На тросах внутри них подвешены декоративные кашпо, в которые высадили ампельные цветы — ипомею, дихондру, плектрантус и гвоздику перистую. Со временем растения разрастутся и создадут эффект парящих клумб, заполнив пространство яркими красками и свисающими побегами.

Необычная форма конструкций вызвала оживленную дискуссию в соцсетях. Пользователи сравнили металлические ящики с мангалом и даже с помощью нейросетей создали шуточное изображение. Арт-эксперимент стремительно обрел вторую цифровую жизнь.

В «Леспаркхозе» пояснили, что за саженцем черешни, помещенным в одно из кашпо, будут ухаживать особенно тщательно. Для полива используют комбинированную дорожную машину, которая позволяет поддерживать влажность на нужном уровне даже при вертикальном расположении растений.

Заместитель главы округа Артур Суворов отметил, что 2026 год в Мытищах проходит под знаком максимального озеленения. Городские пространства активно заполняют кустарниками, деревьями и цветами. На улице Летной уже разбили клумбу из 200 декоративных подсолнухов, а на Мира установили три светящиеся фигуры из шаровидной ивы, которым горожане предложили придумать имена. Часть территорий в ближайшее время засеют клевером, который заменит традиционный газон.