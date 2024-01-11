Парк культуры и отдыха преобразят в подмосковном Жуковском в этом году

В Жуковском пройдут работы по благоустройству парка культуры и отдыха. Проект будет реализован по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Отмечается, что при разработке концепции благоустройства парка были учтены многочисленные пожелания и запросы местных жителей, принимавших участие в соучаствующем проектировании, касаемо наполнения территории.

В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок мам с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием. Будет сохранено то зонирование, к которому жители привыкли, но парк станет более связным и удобным.

Со стороны главного входа, от улицы Пушкина, посетителей будет встречать входная группа, выполненная в минималистичном стиле из дерева, не противоречащей природной концепции парка.

От главной площади с амфитеатром проложат экотропу с теневыми навесами и игровыми столами для шахмат и домино. В парке установят множество малых архитектурных форм, камеры видеонаблюдения и уличные фонари, выполненные в максимально нейтральном дизайне, сливающемся со стволами деревьев.