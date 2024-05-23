Парту Героя, посвященную бойцу СВО, открыли в одной из школ Протвино

В торжественной обстановке протвинской школы №3 открыли «Парту Героя», посвященную бойцу СВО, учившемуся в стенах этого образовательного учреждения. Евгений Симанов погиб при выполнении боевой задачи в мае прошлого года от осколочного ранения.

Отмечается, что в актовом зале МБОУ «СОШ № 3» собрались школьники и педагогический состав, представители Совета ветеранов, администрации и депутатского корпуса. Особыми участниками мероприятия стали родители Александр и Людмила Симановы и сын погибшего воина Артем.

«Евгений Александрович выбрал великий путь, он выбрал служение своей Отчизне», — обратилась к присутствующим заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.

Право торжественно открыть «Парту Героя» в честь Евгения Симанова представили родителям военнослужащего. После, минутой молчания почтили память героев, участников великих сражений во имя Родины.