«Парту Героя», посвященную Зинаиде Самсоновой, открыли в центре образования в Егорьевске
Фото: [Юлия Андросова]
В егорьевском центре образования открыли парту участницы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, старшего сержанта медицинской службы Зинаиды Самсоновой. Она родилась 14 октября 1924 года в деревне Бобково в Егорьевске.
«В этом году нашей землячке исполнилось бы 100 лет. Это единственная наша медицинская сестра, которая удостоена звания Героя Советского Союза и одна из первых. Мы гордимся этим и думаю, достойно отметим ее юбилей. Одним из таких мероприятий является открытие „Парты героя“, — отметил председатель Совета ветеранов городского округа Егорьевск Георгий Кислов.
Ребята вспоминали биографию Зинаиды Самсоновой, пели песни, читали стихи. Известно, что Зинаида Самсонова спасла 30 раненых солдат и погибла от пули немецкого снайпера при попытке вынести раненого с нейтральной полосы.
«Мы должны помнить таких героев, ведь они настоящие патриоты нашей страны. Я с гордостью ношу свою фамилию», — поделилась однофамилица Зинаиды Александровны ученица Центра образования 6 А класса Александра Самсонова.