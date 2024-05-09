«Парту Героя», посвященную Зинаиде Самсоновой, открыли в центре образования в Егорьевске

«В этом году нашей землячке исполнилось бы 100 лет. Это единственная наша медицинская сестра, которая удостоена звания Героя Советского Союза и одна из первых. Мы гордимся этим и думаю, достойно отметим ее юбилей. Одним из таких мероприятий является открытие „Парты героя“, — отметил председатель Совета ветеранов городского округа Егорьевск Георгий Кислов.