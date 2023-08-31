Пашутин считает, что бездетная Ахеджакова выжила из ума

Как известно, Александр Пашутин отличается своей патриотической позицией и принципиальностью суждений. Именно поэтому он не стесняется подбирать выражения, когда говорит о коллегах, сбежавших из России после начала специальной военной операции.

По его словам, каждый из них его огорчил. А особенно отличилась Лия Ахеджакова. Она поддерживает ВСУ, чем вызывает возмущение у Пашутина. Актер вспоминает о совместных съемках и признается, что она замечательная артистка. Однако ее действия он оправдывает безумством от бездетства. Напомним, что у 85-летней Лии Ахеджаковой нет ни одного ребенка. И, если бы дети имелись, то и мировоззрение у нее было бы другое, как считает Пашутин.