«Пассажир без билета». Испанский слизень захватывает Дальний Восток и Камчатку

Как поясняют исследователи, вредитель первоначально заселяет урбанизированные зоны и приусадебные участки, а затем постепенно перемещается в естественные биоценозы. Перенос моллюска осуществляется вместе с почвой, саженцами, а также на кузовах автотранспорта и в вагонах поездов. На сегодняшний день этот вид уже отмечен в регионах Северного Кавказа, в окрестностях Екатеринбурга и на острове Сахалин (Южно-Сахалинск).

Согласно построенной модели, через систему связанных между собой населенных пунктов брюхоногий способен преодолеть значительные расстояния и достичь территорий Дальнего Востока и полуострова Камчатка. Экологи характеризуют испанского слизня как угрозу, сопоставимую по степени опасности с борщевиком Сосновского. Вредитель отличается всеядностью, служит переносчиком возбудителей болезней и гельминтов, а также активно конкурирует с аборигенными видами моллюсков, подавляя их популяции.

Для основания новой колонии достаточно всего одной особи, поскольку данный вид является гермафродитом. На сегодняшний день у слизня нет естественных врагов в местных экосистемах и не существует зарегистрированных химических средств для его эффективного уничтожения. В связи с этим ученые настаивают на ужесточении фитосанитарного надзора при транспортировке грунта и посадочного материала.

Ранее сообщалось о том, что в Тверской области начали борьбу с ясеневой изумрудной златкой.