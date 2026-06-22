«Пассажир без билета». Испанский слизень захватывает Дальний Восток и Камчатку
В СПбГУ создали модель распространения опасного испанского слизня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета разработали математическую модель распространения испанского слизня. Главным фактором, ускоряющим его миграцию, признана хозяйственная активность человека, сообщают «Известия».
Как поясняют исследователи, вредитель первоначально заселяет урбанизированные зоны и приусадебные участки, а затем постепенно перемещается в естественные биоценозы. Перенос моллюска осуществляется вместе с почвой, саженцами, а также на кузовах автотранспорта и в вагонах поездов. На сегодняшний день этот вид уже отмечен в регионах Северного Кавказа, в окрестностях Екатеринбурга и на острове Сахалин (Южно-Сахалинск).
Согласно построенной модели, через систему связанных между собой населенных пунктов брюхоногий способен преодолеть значительные расстояния и достичь территорий Дальнего Востока и полуострова Камчатка. Экологи характеризуют испанского слизня как угрозу, сопоставимую по степени опасности с борщевиком Сосновского. Вредитель отличается всеядностью, служит переносчиком возбудителей болезней и гельминтов, а также активно конкурирует с аборигенными видами моллюсков, подавляя их популяции.
Для основания новой колонии достаточно всего одной особи, поскольку данный вид является гермафродитом. На сегодняшний день у слизня нет естественных врагов в местных экосистемах и не существует зарегистрированных химических средств для его эффективного уничтожения. В связи с этим ученые настаивают на ужесточении фитосанитарного надзора при транспортировке грунта и посадочного материала.
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