Пассажир открыл стрельбу в ходе конфликта в вагоне московской электрички

Инцидент с участием трех пассажиров электропоезда привел к тому, что один из них открыл стрельбу из пневматического оружия в вагоне на перегоне между станциями «Отдых» и «Ильинская» в Москве. По этому инциденту проводится проверка.

В Управлении на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ЦФО) сделали заявление по этому поводу.

«Проводится проверка по появившейся в социальных сетях информации о стрельбе из пневматического пистолета в вагоне электропоезда на перегоне между станциями Отдых и Ильинская в результате конфликта троих пассажиров», — отмечается в заявлении в телеграм-канале ведомства.

В управлении также уточнили, что заявления и сообщения по данному факту к настоящему времени в правоохранительные органы не поступали.

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