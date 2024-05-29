Пассажирам «Мострансавто» раздают питьевую воду из-за жаркой погоды

Общество
АО «Мострансавто»

Фото: [АО «Мострансавто»]

АО «Мострансавто» организовало раздачу воды пассажирам, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мы делаем это ежегодно, когда в Московскую область приходят экстремально высокие температуры», — напомнили в компании.

Жителям Подмосковья напомнили, что бутылка воды не способна защитить от солнечного удара, поэтому во время аномальной жары важно не забывать о других элементарных мерах предосторожности.

Сотрудники «Мострансавто» будут выезжать на автовокзалы, автостанции и остановки с наибольшим пассажиропотоком до тех пор, пока в регионе стоит жаркая погода.

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