Пассажирам «Мострансавто» раздают питьевую воду из-за жаркой погоды
Фото: [АО «Мострансавто»]
АО «Мострансавто» организовало раздачу воды пассажирам, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мы делаем это ежегодно, когда в Московскую область приходят экстремально высокие температуры», — напомнили в компании.
Жителям Подмосковья напомнили, что бутылка воды не способна защитить от солнечного удара, поэтому во время аномальной жары важно не забывать о других элементарных мерах предосторожности.
Сотрудники «Мострансавто» будут выезжать на автовокзалы, автостанции и остановки с наибольшим пассажиропотоком до тех пор, пока в регионе стоит жаркая погода.