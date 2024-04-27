Пассажиры «Мострансавто» с начала года совершили 2 млн поездок на маршрутах, следующих до аэропортов

Пассажиры АО «Мострансавто» с января совершили свыше двух миллионов поездок на маршрутах, которые следуют до аэропортов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом. Так, в 2023-м за аналогичный период на таких маршрутах было зарегистрировано порядка миллиона поездок.

Наибольшей популярностью пользовался маршрут №21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево». Пассажиры проехали по нему 763 тысячи раз.

В большинстве случаев проезд оплачивался банковскими картами — было зарегистрировано более миллиона транзакций. Примерно столько же поездок оплатили соцкартами. Около 590 тысяч поездок было оплачено проездными «Стрелка» и «Тройка».