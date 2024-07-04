За три месяца пассажиры совершили более 217 тысяч поездок на дачных автобусных маршрутах Подмосковья, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом году в Подмосковье запустили четыре десятка таких маршрутов. Они следуют до дачных и загородных участков. Больше всего их — в Воскресенске, Егорьевске, Ступино и Раменском.

Самым востребованным стал маршрут №10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре. На нем зафиксировали почти 33 тысячи поездок.

Чаще всего пассажиры использовали социальные карты — по ним зафиксировали около 158 тысяч операций.