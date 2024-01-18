Патриарх Кирилл лишил сана осудившего «русский мир» архимандрита Говоруна

Осудивший ранее «русский мир» и проводимую Россией спецоперацию на Украине архимандрит Кирилл (Говоруна) лишен сана и отстранен в служении бессрочно.

Как сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), решение принято патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31.10.2023 г., Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — приводится в опубликованном на сайте епархии указе.

Напомним, Говорун в марте 2022 года составил декларацию, в которой раскритиковал концепцию «Русского мира». В сентябре 2023 года указом патриарха Кирилл клирик был временно отстранен от служения с формулировкой «нарушил обязательство верности».