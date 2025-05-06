Патриотическая акция «Электропоезд Победы» прошла на МЦД-4 в Балашихе

Патриотическая акция «Электропоезд Победы», организованная Московской железной дорогой совместно с администрацией Балашихи, прошла в городском округе во второй раз. Мероприятие приурочено ко Дню Победы.

В акции приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов, начальник Московской железной дороги Павел Иванов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, юнармейцы и волонтеры.

Участники мероприятия встретились у станции Железнодорожная в Балашихе. Здесь был торжественно открыт памятный сквер в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сквере высажены деревья и кустарники, установлены лавочки и памятный камень. Особым символом памяти стали исторические часы на фасаде вокзала, вновь запущенные к памятной дате.

«Очень символично, что мы проводим эту акцию именно здесь, в Железнодорожном. В годы войны сюда эшелонами доставляли раненых, здесь работали госпитали. Мы чтим память павших и благодарим живых героев. Сегодня особенно важно сохранять эту связь поколений», – подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

После торжественного открытия участники отправились на электропоезде «Иволга» по маршруту Железнодорожная – Белорусский вокзал. В пути звучали песни и стихи военных лет, экскурсоводы рассказывали о вкладе железнодорожников в Победу, на экранах транслировались тематические видеоролики, а в салонах – аудиосообщения о почетных пассажирах «Электропоезда Победы».

На Белорусском вокзале прошел торжественный митинг, завершившийся возложением цветов к памятнику «Прощание славянки». Перед участниками выступил оркестр РЖД, исполнивший знаменитые композиции: «Синий платочек», «Случайный вальс», «Майский вальс» и «День Победы». Под музыку артисты и участники акции исполнили вальс.

«Белорусский вокзал – особенное место. Именно отсюда провожали бойцов на фронт, сюда возвращались победители в мае 1945 года. Мы – потомки тех героев, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Сегодня мы вместе – ветераны, молодежь, военнослужащие и волонтеры. И именно это единство дает нам силу. Победа будет за нами», – сказал начальник Московской железной дороги Павел Иванов.

В рамках патриотической акции Сергей Юров вручил юбилейную медаль «80 лет Победы» жителю блокадного Ленинграда Александру Давыдову – в знак признания подвига и благодарности от города.