Патриотическая акция «Судьба человека» прошла в Подмосковье

Патриотическая акция «Судьба человека», приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась на территории музейного комплекса памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузе. Об этом рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В рамках акции участники конкурса сочинений и видео «Любовью жив Герой!» встретились с бойцами СВО и их семьями. После этого народный театр «Новый город» представил постановку «Судьба человека. Первая весна». В завершение провели акцию «Свеча памяти».

В общей сложности, на территории региона провели более 370 мероприятий, которые были приурочены ко Дню памяти и скорби, сообщила глава МИСК региона Екатерина Швелидзе. В них приняли участие свыше 37 тысяч представителей молодежи.