Патриотический автопробег завершился в Подмосковье

Автопробег поисковиков Подмосковья, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Петрозаводска, завершился в регионе. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие охватило пять регионов страны. Пробег стартовал в Подмосковье, продолжился в Ленинградской области, Петрозаводске, Новгородской и Тверской областях и завершился так же в Подмосковье — у монумента «Скорбящая мать» в Солнечногорске.

«В каждом регионе участников акции гостеприимно принимали местные жители, молодежь, активисты патриотических организаций. Очень важно помнить историю, чтить героев прошлого и рассказывать об этом нашему молодому поколению», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В Подмосковье насчитывается двенадцать поисковых объединений. В их составе — 113 поисковых отрядов, состоящих из трех тысяч поисковиков. В прошлом сезоне они провели три сотни экспедиций, более ста из которых были организованы в Подмосковье. В общей сложности, были найдены останки 210 человек. Их с почестями захоронили на территории региона.