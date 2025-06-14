Пациентам сосудистого центра в Дубне теперь доступна нейрохирургическая помощь

Пациенты, обращающиеся в сосудистый центр на базе ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России в Дубне, теперь могут получить консультацию квалифицированного нейрохирурга.

Специалист является неотъемлемой частью команды центра и оказывает помощь по мере необходимости.

«У пациентов, например, длительно страдающих эпилепсией, в ряде случаев возникает ситуации, при которых лекарственная терапия становится неэффективной — в нашем отделении выполняется полный комплекс диагностических мероприятий. На основании полученных данных проводится консультация штатного нейрохирурга для определения дальнейшей лечебной тактики. При выявлении показаний к хирургическому вмешательству обеспечивается направление пациента в специализированные федеральные центры ФМБА России для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Такая система ведения пациентов позволяет своевременно определить оптимальный вариант лечения и повысить эффективность терапии при резистентных формах заболевания», — отметила Ольга Майшева, заведующая неврологическим отделением сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне.

В сосудистом центре ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России в Дубне применяется комплексный, мультидисциплинарный подход к лечению неврологических заболеваний. Помимо врачей, в работе с пациентами участвуют опытные клинические психологи, специалисты по лечению эпилепсии, логопеды, работающие с нарушениями речи, инструкторы и врачи лечебной физкультуры.

Центр оказывает помощь пациентам с широким спектром неврологических проблем, включая послеоперационное восстановление после инсультов и другие нарушения мозгового кровообращения.