Паводок не стихает: уровень воды в Урале в Оренбурге достиг исторического рекорда

Как отметили в областной администрации, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга по состоянию на 18:00 мск в четверг, 11 апреля, достиг рекордной отметки, составив 10 метров 92 сантиметра.

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метра. Вода продолжает прибывать», — говорится в публикации.

В правительстве также добавили, что отключение водоснабжения в городе властями пока не планируется. Даже в случае повышения уровня воды в Урале до 11 метров.

В свою очередь, как проинформировал в соцсетях мэр Оренбурга Сергей Салмин, количество затопленных домов в черте города выросло на 211, а участков на 795.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Ранее эксперт Болхов рассмотрел версию разрушения дамбы в Орске из-за действий грызунов. Он назвал ее нереалистичной. По его мнению, все может объясняться браком, который допустил подрядчик при возведении плотины. К примеру, он не провел качественное корчевание деревьев на месте строительства объекта.