Пчелы захватили учебную машину у ТЦ в Реутове: рой атаковал машину автошколы

В Реутове у торгового центра «Экватор» развернулась необычная сцена: агрессивный рой пчел атаковал припаркованный учебный автомобиль местной автошколы. Насекомые облепили двери машины, привлекая внимание прохожих и покупателей. К счастью, внутри салона никого не оказалось, а специалисты оперативно выяснили причину происшествия. Пчеловод Андрей Истомин объяснил в беседе с REGIONS , почему насекомые выбрали именно этот автомобиль и как удалось разрешить ситуацию без пострадавших.

Утро в Реутове выдалось не совсем обычным. Вместо привычных пробок и очередей у входа в торговый центр горожане наблюдали за роем пчел, который плотно облепил двери учебного автомобиля. Видеозаписи с места событий быстро разлетелись по соцсетям: насекомые вели себя настойчиво, но явно не планировали покидать свое временное убежище.

Очевидцы строили догадки. Одни предполагали, что пчел привлекла сладкая жидкость, случайно пролитая на кузов. Другие полагали, что дело в тепле — двигатель машины был совсем недавно заглушен, и в утренние часы он продолжал источать тепло. Впрочем, позже выяснилось, что обе версии имеют право на жизнь, но корень проблемы оказался глубже.

Пчеловод и энтомолог Андрей Истомин пояснил: в Реутове столкнулись с классическим сезонным роением. В средней полосе России этот процесс приходится на июнь — начало июля. В этот период пчелиная семья делится, и часть ее собирается в так называемый клубок на любом удобном объекте. Пока разведчицы ищут новое постоянное жилье, рой может остановиться где угодно — на ветке дерева, стене дома или кузове машины. Автомобиль в данном случае оказался просто временной площадкой для передышки.

Удалить незваных гостей удалось без применения химии и без риска для людей. Специалисты использовали струю прохладной воды — этого оказалось достаточно, чтобы сбить рой. Никто из прохожих, водителей или сотрудников ТЦ не пострадал. А сами пчелы, как пояснил эксперт, при правильном подходе могли бы даже стать основой для новой пасечной семьи — если бы их поместили в специальную ловушку. Но в этот раз насекомых просто проводили прохладным душем, восстановив порядок у входа в торговый центр.