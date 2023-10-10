Педагог электростальской Детской музыкальной школы стал лауреатом конкурса Минкультуры РФ
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Преподаватель из электростальской Детской музыкальной школы имени Жанны Ильиничны Андреенко Иван Григорьевич Соколов стал лауреатом конкурса среди преподавателей музыкального искусства. Новостью поделилась глава подмосковного городского округа Электросталь Инна Волкова в Сети.
Конкурс проводился во второй раз, в этом году всего было выдвинуто 565 соискателей, а от Московской области было подано 35 заявок.
Электростальский педагог был отмечен как лучший преподаватель музыкального искусства в 2023 году.
Глава Электростали Инна Волкова поздравила Ивана Соколова с заслуженной оценкой его профессиональных достижений и пожелала ему в будущем творческих успехов.