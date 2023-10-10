Педагог электростальской Детской музыкальной школы стал лауреатом конкурса Минкультуры РФ

Преподаватель из электростальской Детской музыкальной школы имени Жанны Ильиничны Андреенко Иван Григорьевич Соколов стал лауреатом конкурса среди преподавателей музыкального искусства. Новостью поделилась глава подмосковного городского округа Электросталь Инна Волкова в Сети.

Конкурс проводился во второй раз, в этом году всего было выдвинуто 565 соискателей, а от Московской области было подано 35 заявок.

Электростальский педагог был отмечен как лучший преподаватель музыкального искусства в 2023 году.

Глава Электростали Инна Волкова поздравила Ивана Соколова с заслуженной оценкой его профессиональных достижений и пожелала ему в будущем творческих успехов.