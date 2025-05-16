Педагоги Красногорска станут представителями Подмосковья на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям – 2025»

На торжественной церемонии отметили педагогов, чья преданность профессии и высокий уровень мастерства стали образцом для коллег по всей России. Среди победителей – учителя из городского округа Красногорск.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес подчеркнула, что конкурс «Сердце отдаю детям» – это не только оценка профессиональных навыков, но и знак признания творчества, самоотверженности и любви к работе. В этом году в соревновании приняли участие 485 педагогов, представляющих 50 муниципальных образований. За право выйти в финальный этап боролись 174 участника.

По результатам конкурсных заданий были выбраны лучшие в девяти категориях, и в двух из них первенство одержали педагоги из Красногорска. Татьяна Обухова удостоена награды в номинации «Профессиональное начало», а Светлана Кузичкина – в номинации «Методическое руководство и наставничество в сфере дополнительного образования».

Победители регионального этапа будут представлять Московскую область на заключительном, всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям – 2025».