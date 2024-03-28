Педиатрам областного центра охраны материнства и детства вручили почетные грамоты
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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк вручил почетные грамоты двум педиатрам Московского областного центра охраны материнства и детства — Алие Хайрушевой и Анастасии Захаровой.
«Врачи-педиатры наших поликлиник всегда стараются повышать свой профессиональный потенциал во благо здоровья и благополучия детей, которые обращаются к нам на приеме с родителями», - отметила заместитель главврача учреждения по поликлинической работе Татьяна Павлова.
Вручение прошло в рамках Конгресса «5П Детская медицина». В ходе мероприятия специалисты из разных стран обсудят вопросы оказания качественной медицинской помощи детям.
Мероприятие направлено на поддержание и развитие международных связей и интеграции передовых знаний в повседневную работу врачей.