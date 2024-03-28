Педиатрам областного центра охраны материнства и детства вручили почетные грамоты

«Врачи-педиатры наших поликлиник всегда стараются повышать свой профессиональный потенциал во благо здоровья и благополучия детей, которые обращаются к нам на приеме с родителями», - отметила заместитель главврача учреждения по поликлинической работе Татьяна Павлова.