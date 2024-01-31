Педиатрическое отделение работает в Центре профилактики и борьбы со СПИД в Подмосковье

Отдельное педиатрическое отделение работает при Центре профилактики и борьбы со СПИД в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

У отделения свой вход, собственные процедурный кабинет и регистратура. В нем обустроили игровую комнату. Попасть на прием можно с восьми часов утра до 19:30.

«Ежедневно прием ведет медицинский психолог, который может проконсультировать родителей и подростков, так как мы стараемся создать доверительные отношения между врачами, родителями и маленькими пациентами», - отметила заведующая отделением Валентина Морозова.

Учреждение находится в микрорайоне Силикат, 41А в Котельниках. Номер регистратуры отделения: 8 (495) 988-83-13.